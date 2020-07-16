Gölcük'teki Ulaşlı sahilinde bakım çalışması - Son Dakika

Gölcük'teki Ulaşlı sahilinde bakım çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesindeki Ulaşlı sahilinde bakım çalışması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesindeki Ulaşlı sahilinde bakım çalışması yapılacak.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kente kazandırılan sahil parklarının özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Sahil parklarının bakım ve onarımlarının düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, son olarak Ulaşlı sahilinde çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, sahildeki yürüyüş yolunun yüksek kısmının denize bakan tarafına 120 metre uzunluğunda ipek halat imalatı gerçekleştirdiği aktarılarak, söz konusu halatın aynı zamanda sahile estetik bir görünüm kattığı vurgulandı.

Sahil parkında ayrıca mini bir iskele de inşa edildiği belirtilen açıklamada, "6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde olacak iskele ile olta balıkçılığı yapan vatandaşlara yeni bir alan oluşturacak. Fotoğraf çekmek isteyen, dinlenmek isteyen denize girmek isteyen vatandaşlar için de iskele kullanılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, imalat çalışmalarının yanı sıra Ulaşlı sahil parkında vatandaşların kullandığı kentsel donatı elemanlarının bakımdan geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Eskiyen ve hasarlı kentsel donatı elemanlarının tamir ve boyama işleri yapılıyor. Sahil parkında ayrıca ot biçimi ve mıntıka temizliği yapıldı. Ayrıca sahildeki kumsal alanda da ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Ulaşlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'teki Ulaşlı sahilinde bakım çalışması - Son Dakika
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