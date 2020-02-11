Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi.

Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'e bağlı Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama sonucu 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, kurusıkı ve hassas terazi ele geçirildi. Fatih G. (24), Mertcan S. (19) ve Deniz E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatih G. ve Mertcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli, Kenevir, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]