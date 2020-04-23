Gölcük'teki yarışmada

Kocaeli'de, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmasında öğrenciler, evde kal" çağrısı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yarışmanın online yapıldığını belirterek, amaçlarının salgına karşı toplumun bilinçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

İlçedeki, ilk, orta ve liselerde şiir ve resim yarışmasının düzenlendiğini aktaran Gülsuyu, "Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada öğrenciler harikulade şiir, resim ve afişlere imza attılar. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını konu alan yarışma başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren resimlerde "evde kal" çağrısı dikkati çekerken, öğrencilere hediyelerinin Gölcük Belediyesi tarafından verileceği öğrenildi.