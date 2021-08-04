Gölcük'ten 2 tır yardım malzemesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi'nin hazırlığında, vatandaşlar tarafından yapılan 2 tır yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi tarafından hazırlanan 2 tır yardım malzemesi geçtiğimiz cumartesi günü Manavgat'a gönderilerek, AFAD'a teslim edilmişti. Bugün de Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi'nin hazırlığında, Gölcüklüler tarafından yapılan yardımlarla 2 tır yardım malzemesini daha Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla bölgeye dualarla uğurlandı. Gölcük'ten toplamda; 4 tır yardım malzemesi ve 4 personelle birlikte 2 su tankeri bölgeye gönderilmiş olacak.

"Herkese teşekkür ediyorum"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi tarafından, geçtiğimiz cumartesi günü 2 tır yardım malzemesini Manavgat'a göndererek AFAD'a teslim etmiştik. Bugün de; kadirşinas Gölcüklü hemşehrilerim tarafından yapılan yardımlarla, 2 tır yardım malzemesini daha bölgeye dualarla uğurladık. Ayrıca Gölcük Belediyesi'nin 1 su tankeri Manavgat'ta pazar gününden bu yana yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Bu akşam da, 1 su tankeri de Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Gölcük Belediyesi'nin 4 personeli halen yangın bölgesinde görev yapıyor. Yardımlarını esirgemeyerek büyük destek veren saygıdeğer Gölcüklü hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" dedi. - KOCAELİ