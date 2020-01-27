Gölcük'ten depremzedelere kışlık giyecek desteği - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için kışlık giyecek yardımı toplandı.

Değirmendere Topçular Mahallesi Muhtarı Rabia Şentürk'ün yardım çağrısı üzerine mahalle sakinlerince bağışlanan mont, bot, eldiven ve acil yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere Gölcük Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Muhtar Şentürk, yaptığı açıklamada, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ'da yaşanan ve Malatya'yı da etkileyen 6,8 şiddetindeki deprem hepimizin canını acıtmıştır. Elazığ'daki kardeşlerimizin acısını en iyi 17 Ağustos depremini yaşayan bizler anlarız. Bende bu konuda elim kolum bağlı duramazdım. Yaptığım çağrı neticesinde dostlarımın da destekleriyle Elazığ'a göndermek üzere bot, mont, kot pantolon, eldiven gibi ürünler topladım. Yardım malzemelerini Gölcük Belediyesi'ne teslim ettim. Gölcük halkı da üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirecektir. Elazığ'daki ve bölgedeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."