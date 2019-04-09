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Gölcük'ten Kısa Kısa

26 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Naim Yüksel, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmeleri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları denetimlerde taşımalı eğitimde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Yüksel, "Servis araçlarımızı denetlerken daima habersiz yola çıkıyoruz. Olası bir eksiklik olduğunda gerekli tutanaklarımızı tutarız ve yasal işlem başlatırız. Bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık." dedi.

Gölcük Belediye meclis toplantısı

Gölcük Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıya, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, başkanlık divanı seçimi, komisyon seçimleri ile diğer komisyon ve encümen üyeliği seçimleri yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:22 Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel
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