Gölcük'ten kısa kısa

Gölcük ilçesinde, Mehmetçik için dua edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için Tevfik Hoca Camisi'nde, Fetih Suresi okundu.

Tevfik Hoca Camisi'nde Mehmetçik için okunan dualara, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

- Erasmus programı tanıtıldı

Gölcük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nce, Gölcük Anıt Park'ta açılan stantta, Erasmus programı hakkında bilgi verildi.

Programa, Gölck Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz ve öğrenciler katıldı.

Tanıtım programında konuşan Yalaz, "Her yıl dünya çapında 10-11-12 Ekim tarihlerinde kutlanan Erasmusdays etkinliğine, bölgemizden katılan tek okul Gölcük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'dir. Daha önce birçok başarılı Erasmus projelerine imza atan Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Gölcük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, dünya çapındaki bu kampanyaya, ülkemiz adına destek veriyor ve yaptıkları etkinliklerle Erasmus'un bilinirliğine katkı sunuyor, binlerce kişiye Erasmus'u tanıtıyor." ifadesini kullandı.