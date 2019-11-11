Gölcük'ten kısa kısa

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanya kapsamında, geliri şehit ailelerine verilmek üzere Ankara'da açılacak olan kermese, Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri de destek verdi.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Orhan Temiz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) bünyesinde şehit ailelerine destek vermek amacıyla 5-8 Aralık'ta Anakara'da kermes düzenleneceğini söyledi.

Temiz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin bu kampanyaya giyim ve süs eşyası ile takılardan oluşan el emeği göz nuru ürünlerle destek vereceğini belirterek, "Kursiyerlerimiz, bu ürünleri Ankara'ya gönderilmek üzere müdürlüğümüze getirdiler. Biz de bunları Kocaeli Valiliğimize teslim ettik. Kursiyerlerimizi bu duyarlılıklarından ötürü kutluyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretliler Derneği aşevi kuruyor

Yaklaşık 16 yıl önce Gölcük Kavaklı Mahallesinde kurulan Gölcük Ziyaretliler Eğitim ve Kültür Derneği, Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaptırdığı kültür merkezine aşevi kuruyor.

Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç ailelerin evlerine sıcak yemek götürülmesi amacıyla yapımına başladıkları aşevinin, yıl başına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Birçok projelerimizi gerçekleştirdik, birçok projemiz daha var. Bizim için şimdilik en önemli projemiz ise derneğimize bir aşevi kazandırmaktır. Bunun için yoğun bir çalışma içerisineyiz. Aşevi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İhtiyaç sahibi ailelere her zaman gıda yardımı yapıyoruz. Ancak bu ailelerin evine sıcak yemek girmiyor. Bundan dolayı biz dernek yönetimi olarak almış olduğumuz kararla yardıma muhtaç ailelerimizin evine sıcak yemek girsin istiyoruz. Bu çalışmalarımızın yıl başına kadar tamamlanmasını hedefledik."