Gölcük'ten kısa kısa

Gölcük ilçesinde "Masumiyet 2" yağlıboya resim sergisi açıldı.
Gölcük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, 41 sanat grubundan Tuğba Özgür, Kemal Avcı, Nilüfer Mucu ve Özlem İlbay Çelik öncülüğünde 17 resim öğretmeni tarafından sokak hayvanları temalı serginin açılışı, Değirmendere Sanatevi'nde gerçekleştirildi.
Sergiye, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Bakanı Ali Yıldırım Sezer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta öğretmenlere sertifikaları verildi.
Yalı Evleri Resim Çalıştayı resim sergisi
Gölcük Belediyesince yaz döneminde açılan ve 2 ay süren "Yalı Evleri Resim Çalıştayı" tamamlandı.
Çalıştay kapsamında yapılan resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Öğretmen Nilüfer Mucu'nun 19 öğrencisiyle gerçekleştirdiği etkinliğe Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Bakanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve vatandaşlar katıldı.
Sergi açılışının ardından öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.