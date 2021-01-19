Gölcük'ten kısa kısa - Son Dakika

Gölcük'ten kısa kısa

19.01.2021 09:29
Gölcük'ten kısa kısa, System.String[]

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, açık öğretim okullarının sınav tarihleriyle ilgili bilgi verdi.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, açık öğretim okullarının sınav tarihleriyle ilgili bilgi verdi.

Temiz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldan beri yaşanan Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini belirti.

Bu salgının kısa bir sürede atlatılmasını temenni eden Temiz, "Aralık ayında yapılacak olan açık lise ve açık ortaokulu sınavları, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen sınavların tarihleri belli oldu. Birinci dönem sınavı 25 Şubat'ta çevrim içi olarak yapılacak. İkinci dönem sınavı ise yine çevrim içi olarak 25 Mart'ta yapılacaktır. Açık lise ve açık ortaokul okuyan arkadaşlarımızın bu sınav gününü iyi takip etmeleri önemlidir." ifadesini kullandı.

- Afrika'da Değirmendere Dörtyol Cami Kuyusu açıldı

Değirmendere Dörtyol Cami İmam Hatibi Mustafa Kuş öncülüğünde vatandaşlardan toplanan yardımlarla, Burkina Faso'da Değirmendere Dörtyol Cami Suyu Kuyusu açıldı.

Mustafa Kuş, yaptığı açıklamada, destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Yardımcı olan ve olmak isteyip imkanı olmayan tüm kardeşlerimi Rabbim kevser kuyusundan içebilenlerden eylesin." dedi.

Halk Eğitim Merkezi, Değirmendere, Orhan Temiz, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'ten kısa kısa - Son Dakika


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