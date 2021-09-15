Gölcük'ten kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'taki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mert, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törene, okul müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Gölcük'te bir lise "SEUP 2" projesi pilot okulu oldu

Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP II) kapsamında pilot okul seçildi.

Okul Müdürü Metin Yalaz, yaptığı açıklamada, 74 milyon avro kaynağa sahip projenin 50 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulandığını anımsatarak, okullarının da pilot okullar arasına alındığını bildirdi.

Projenin genel amacının, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, mesleki eğitime teşvik etmek olduğunu vurgulayan Yalaz, projenin, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacağını, yoksulluğun azalması ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacağını kaydetti.