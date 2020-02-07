Gölcük'ten sınırdaki Suriyeli ailelere giyim yardımı - Son Dakika
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Gölcük'ten sınırdaki Suriyeli ailelere giyim yardımı

6 saat önce

Gölcük ilçesinde, hayırsever vatandaşlar tarafından sınırdaki Suriyeli ailelere, kışlık giyim yardımı yapıldı.

Gölcük'ten sınırdaki Suriyeli ailelere giyim yardımı, System.String[]

Gölcük ilçesinde, hayırsever vatandaşlar tarafından sınırdaki Suriyeli ailelere, kışlık giyim yardımı yapıldı.

İlçede esnaflık yapan ve aynı zamanda gönüllü itfaiyeci olan İsmail Ak'ın önderliğinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında kazak, palto, ceket, ayakkabı, battaniyeden oluşan 3 bin 500 eşya, Suriyelilerin kaldığı sınır kamplarında dağıtılmak üzere Ankara'daki bir yardım derneğine teslim edildi.

İsmail Ak, yaptığı açıklamada, 3 bin 500 kişiyi giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Binlerce insanın, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldığını belirten Ak, "Son yaşanan göçte, televizyonda çocukların ve yaşlıların, yalın ayak gezerken gördüm. Soğukta titreyenleri görünce, çok üzüldüm. İlçemizde küçük bir kampanya düzenledik. Duyarlı Gölcüklü vatandaşlarımız, bu kampanyaya büyük destek verdi. Kısa bir sürede 3 bin 500 kişilik giysi yardımı topladık. Yardımları, Ankara'daki insani yardım kuruluşlarına teslim ettik. Onlar da Türkiye sınırındaki Suriyelilere dağıtacak. Yardım kampanyasına destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ankara, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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