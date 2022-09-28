Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika
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Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

28.09.2022 11:42
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık için cenaze töreni düzenlendi.

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık için cenaze töreni düzenlendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Donanma Komutanlığındaki törene, Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Gölcük Kaymakam Vekili Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehidin babası Fikri ve annesi Safiye Bıyık ile askeri erkan katıldı.

Tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı bir konuşma yaptı.

Şehit Enes Bıyık'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. Bıyık'ın cenazesinin, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında dün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, yaralanan bir askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika

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