Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında dün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, yaralanan bir askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı belirtilmişti.

Tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika

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