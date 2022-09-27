Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

27.09.2022 21:08
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika

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