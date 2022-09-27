Kocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Kocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi

27.09.2022 23:38

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi.

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Fikri Bıyık'ın Mecidiye Mahallesi'ndeki evine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi iletildi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri evin bulunduğu sokağa geldi, Sultanbeyli Belediyesince sokağa çadır kuruldu.

Şehidin iki kardeşi olduğu, ailesinin haberi alır almaz Kocaeli'ye gittiği öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki iş kazasında şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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