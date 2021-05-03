Gölcük Ulaşlı'da depo yapılıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde yeni su depolarının inşaat çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Ulaşlı mahallesinde 1000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile tahliye hatlarının imalatı gerçekleştiriliyor.

İL GENELİNDE YENİ SU DEPOLARI

Kocaeli genelinde alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, birçok ilçede su deposu imalatları gerçekleştiriyor. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle beraber suyun önemi ve korunması da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bir çok ilçede yeni depolar nüfus planlaması dahilinde yenileniyor.

1000 METREKÜP KAPASİTELİ

Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesinde 1000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında içme suyu ve tahliye hattı imalatları da gerçekleştiriliyor. İş kapsamında toplamda 2800 metre uzunluğunda içme suyu hattı ve 820 metre uzunluğunda tahliye hattı imalatı yapılacak.

24 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

"Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı" projesi kapsamında 3 ilçede gerçekleştirilen 20 yeni depo inşaatları ile birlikte 4 bin 900 metreküpsu depolanarak uzun süre bölge halkının su ihtiyaçları karşılanacak. İmalatı gerçekleştirilecek 20 içme suyu deposu ile içmes uyu ve tahliye hatlarının maliyeti toplamda, 24 milyon liraya mal olacak.