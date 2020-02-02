Gölcük ve Abant'a yarıyıl tatilinin son gününde yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük ve Abant'a yarıyıl tatilinin son gününde yoğun ilgi - Son Dakika

Gölcük ve Abant'a yarıyıl tatilinin son gününde yoğun ilgi

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarına, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarına, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzakta bulunan Gölcük'e gelen vatandaşlar, buz tutan göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, kartopu oynayarak, iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatilin keyfini çıkardı.

Merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Abant Tabiat Parkı girişinde ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'ı tercih edenler, buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, ata ve faytona bindi. Şambrel ve kızaklarla kayarak eğlenen tatilciler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Abant'a gelen Sevilay Yazıcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Sakarya'da kar olmadığı için Abant'a geldik. Buranın doğası ve havası çok güzel. Göl çevresinde mangal yaptık." diye konuştu.

Gölcük ve Abant'a yarıyıl tatilinin son gününde yoğun ilgi

Abant Tabiat, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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