Son Dakika Haberleri: Gölcük ve Abant Beyaz Örtüsüyle Büyülüyor

Gölcük ve Abant Beyaz Örtüsüyle Büyülüyor

28 dakika önce

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Gölcük ve Abant Tabiat parkları, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Gölcük ve Abant Tabiat parkları, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

Kar kalınlığı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yer yer 30 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresinde bulunan iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

Bazı tatilciler tabiat parkı içinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

Öte yandan kar kalınlığının yine 30 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı da beyaza büründü.

Abant'a gelen tatilciler, göl kenarında at ve faytonlarla gezinti yaparken, bazıları ise göl kenarında yürüdü ve bol bol kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Kar, Abant Tabiat, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:07:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük ve Abant Beyaz Örtüsüyle Büyülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]