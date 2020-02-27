Gölcük ve Abant'taki kar manzarası büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük ve Abant'taki kar manzarası büyülüyor - Son Dakika

Gölcük ve Abant'taki kar manzarası büyülüyor

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parkları, beyaz örtüyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parkları, beyaz örtüyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tatil günlerinin yanı sıra hafta içi de vatandaşların ilgi gösterdiği, kent merkezine 13 kilometre uzaktaki Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, buz tutan göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, kartopu oynayarak, iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek vakit geçiriyor.

Doğal fotoğraf stüdyosu niteliği taşıyan tabiat parkı, dış çekim fotoğrafları için yeni evlenecek çiftler tarafından da tercih ediliyor.

Fotoğraf çektirmek için Sakarya'dan gelen Rümeysa Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeninin düğün fotoğrafları için burayı tercih ettiklerini belirterek "Daha önce Abant'a gitmiştim ama buraya gelmemiştim. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.

Merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Abant Tabiat Parkı'nın karlı manzarası da ziyaretçilerini büyülüyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'ı tercih edenler, buz tutan göl çevresinde yürüyüş yapıyor, kar topu oynuyor ve fotoğraf çektiriyor.

Ayrıca buz tutan Abant Gölü'nün ortasındaki buzun eriyerek kalp şeklini alması da güzel görüntü oluşturdu.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Gizem Yakupoğlu, tatil amaçlı geldiklerini dile getirerek "İstanbul'da kar göremediğimiz için çocuklar kar görsün istedik." dedi.

Cüneyt Yakupoğlu da eşiyle doğa gezisi için geldikleri Abant'ı gördükten sonra Gölcük'e geçeceklerini ve doğanın tadını çıkaracaklarını anlattı.

Çanakkale'de milli parklarda çalışan ve arkadaşlarıyla Abant'a geldiğini söyleyen Osman Şahin de " Ankara'da toplantımız vardı. Toplantıdan sonra Çanakkale'ye Bolu üzerinden dönmek istedik. 'Buranın da doğal güzelliklerini görmeden olmaz.' diyerek Abant'a geldik. Burası çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Gölcük ve Abant'taki kar manzarası büyülüyor

Abant Tabiat, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:07 Kaynak: AA
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