Gölcük ve Başiskele'de belirlenen alan "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi - Son Dakika

Gölcük ve Başiskele'de belirlenen alan "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alanın, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alanın, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde belirlenen alan, "Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ait "Teknopark İstanbul-2" alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Başiskele, Kocaeli, Gölcük, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gölcük ve Başiskele'de belirlenen alan 'Ford Otomotiv Sanayi AŞ Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika Ekonomi
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