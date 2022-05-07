Gölcük ve Kandıra'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ve Kandıra ilçelerinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

7 yaşındaki temsili başkomiser Kerem Yaman da sürücülere trafik güvenliği hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Etkinliğe Gölcük İlçe Emniyet Müdür Vekili Teoman Yaman ile Gölcük Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ da katıldı.

Kandıra

Kandıra'da gerçekleştirilen uygulamaya, Kaymakam Mehmet Ünal ile Kandıra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Gödek de katıldı

Uygulamada vatandaşlara bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlanırken, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.