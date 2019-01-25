Son Dakika Haberleri: Gölcük Yayla Yolu Açıldı

Gölcük Yayla Yolu Açıldı

3 saat önce

Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylası yolunda Karayolları ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yapıldı.

Gölcük Yayla Yolu Açıldı, System.String[]
Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylası yolunda Karayolları ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini belirterek, "Bu yıl bereketli bir kış geçiriyoruz. Yaylada evi bulanan vatandaşlarımız kar nedeniyle evlerine ulaşamıyordu. Karayolları ekipleri ile Belediyemiz müşterek bir çalışma yaparak, yaylanın iç yollarını açtı." diye konuştu.

Antalya-Konya yol ayrımı ile Bozkır yolunun da trafiğe açık olduğu, sürücüler için bir sorun bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: AA

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