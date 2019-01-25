Gölcük Yayla Yolu Açıldı

Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylası yolunda Karayolları ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yapıldı.

Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylası yolunda Karayolları ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yapıldı.



Belediye Başkanı Hasan Koçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini belirterek, "Bu yıl bereketli bir kış geçiriyoruz. Yaylada evi bulanan vatandaşlarımız kar nedeniyle evlerine ulaşamıyordu. Karayolları ekipleri ile Belediyemiz müşterek bir çalışma yaparak, yaylanın iç yollarını açtı." diye konuştu.



Antalya-Konya yol ayrımı ile Bozkır yolunun da trafiğe açık olduğu, sürücüler için bir sorun bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı

OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak