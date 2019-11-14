Son Dakika Haberleri: Gölcük yayla yolu tamamen asfaltlandı
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Gölcük yayla yolu tamamen asfaltlandı

7 saat önce

Yalıhüyük ilçesinin Gölcük yayla yolu geçtiğimiz yıl asfaltlanmasının ardından eksik kalan virajlı kısımları da sıcak asfaltla kaplandı.

Gölcük yayla yolu tamamen asfaltlandı, System.String[]

Yalıhüyük ilçesinin Gölcük yayla yolu geçtiğimiz yıl asfaltlanmasının ardından eksik kalan virajlı kısımları da sıcak asfaltla kaplandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yalıhüyük belediyesinin birlikte yürüttükleri çalışmayla yayla yolu virajlarına sıcak asfalt döküldü.


Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Çalışmalarımızda her zaman desteğini gördüğümüz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Fen işleri daire başkanlığımıza ve 4. Bölge Şube Başkanımız Sayın Memiş Kunt beye desteklerinden dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yayla yolumuz ve Antalya bağlantı yolumuz tamamen asfaltla kaplanmış oldu." diye konuştu.

Yalıhüyük, Gölcük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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