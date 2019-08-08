Son Dakika Haberleri: Gölcük Yaylası, hem serin hem de güzel
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Gölcük Yaylası, hem serin hem de güzel

1 saat önce

İZMİR'de sıcaktan bunalanlar, Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası'na akın etti.

Gölcük Yaylası, hem serin hem de güzel, System.String[]
İZMİR'de sıcaktan bunalanlar, Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası'na akın etti. Gelen ziyaretçiler bir yandan serinlerken, bir yandan da doğal güzelliklerin tadını çıkardı.
Ödemiş'te 34 dereceye ulaşan sıcaktan bunalanlar, gölgelik alanlar ve mesire yerlerine akın etti. 'Ege'nin Abant'ı olarak bilinen doğa harikası Gölcük Yaylası'ndaki Gölcük Gölü de serin havası ve doğal güzellikleri nedeniyle yoğun ilgi gördü. Yayladaki hava sıcaklığı, ilçe merkezinden 10 derece düşük olduğu için gidenler rahat bir nefes aldı Göl çevresindeki kafeteryalara gelenler, manzaranın keyfini sürerken, kimileri de havayı serin bularak işletmelerden omuzlarına örtmek için şal istedi.
Serinlemek için göl kıyısına geldiğini belirten iş insanı Reyhan Koç, "Serinlemek ve doğanın güzelliklerini görmek istiyorsanız, sizler de buralara gelebilirsiniz. Şallarınızı ve kazaklarınızı yanınıza almayı unutmayın, burada üşüyoruz. Gölcük tüm doğasıyla, çamlarıyla harika bir yer. Böyle güzel bir atmosferi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Ödemiş, Gölcük, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
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