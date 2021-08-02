Gölcük Yaylası manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Gölcük Yaylası manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

Bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası, doğa harikası krater gölü ve rengarenk manzarasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası, doğa harikası krater gölü ve rengarenk manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla bölgenin en önemli dağ turizmi merkezi haline gelen Gölcük mesire alanı, yılın 12 ayında vatandaşlara hizmet veriyor. Krater gölü çevresindeki 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, lavanta bahçeleri, taş konak evleri ile sosyal tesisleriyle göz dolduran Gölcük Yaylası'nda turizm patlaması yaşanıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ise, Gölcük mesire alanına Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi ve Simav Belediyesi tarafından yatırımların yapıldığını ifade etti.

Başkan Biçer, "Gölcük Yaylası'nda yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladık. Bin 450 rakımlı yüksek irtifada bulunan ve Gölcük Krater Gölü etrafındaki yürüyüş ve bisiklet yolumuz 3 bin metre olup, bu yükseklikte insan eliyle yapılmış Türkiye'nin ilk ve tek parkuru özelliğini taşıyor. Yurt içinden gelen vatandaşlarımızın yanı sıra, bu yıl ilk defa önemli sayıda yurt dışından da Gölcük Yaylası ve Eynal Kaplıcaları'na misafirlerimiz geldi. Bu tesislerimizin kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, Kütahya Valiliğimize, İl Özel İdaresi'ne, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Simav'ın Gölcük Yaylası Kütahya'nın, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

Doğa harikası krater gölü ve rengarenk manzarası ile her mevsim ziyaretçilerini etkileyen Gölcük Yaylası, İHA tarafından havadan da görüntülendi.