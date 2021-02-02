Gölcük Yaylası'nda bulunan gölün su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Gölcükten detay görüntüler

Gölcük Mahallesi esnaflarından Tamer Gültekin in konuşması İZMİR - Ödemiş'e bağlı Turizm merkezlerinden, Gölcük yaylasında geçen hafta kar yağışları ile başlayan ve daha sonra da Yağmur'a dönüşen yağışlar sonrasında, Gölcük te havanın bir nebze ısınmasıyla karların tamamen erimesiyle gölün su seviyesinde doluluk oranı üst seviyeye ulaştı.