Gölcük Yaylası'nda kar sonrası aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük Yaylası'nda kar sonrası aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Gölcük Yaylası'nda kar sonrası aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı

7 saat önce

Yalıhüyük'ün Gölcük Yaylası'nda kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan yabani ve sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Gölcük Yaylası'nda kar sonrası aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı, System.String[]

Yalıhüyük'ün Gölcük Yaylası'nda kar yağışı sonrası yem bulmakta zorlanan yabani ve sahipsiz hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Yalıhüyük Kaymakamlığı ve Belediyenin organize ettiği çalışmaya İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.

Kaymakam Kılınç, "Yaylamızda bulunan hayvanlara belediyemiz ile birlikte sahip çıkıyoruz. Düzenli olarak yiyecek götürüyoruz. Bugün programı Yalıhüyük Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de, Gölcük Yaylası'nda bulunan ve bölgede adeta gönüllü bekçilik görevi yapan sahipsiz köpeklere düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Ayrıca yabani hayvanları korumak için de yiyecek götürüyoruz. Yolu Gölcük Yaylası'ndan geçenlere de çağrıda bulunuyoruz. Buradaki hayvanlara yiyecek bıraksınlar." diye konuştu.

Gölcük yaylasında kar kalınlığı ise bir metreye ulaştı.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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