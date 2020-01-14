Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı - Son Dakika
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Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı

6 saat önce

Yalıhüyük'e bağlı Gölcük Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.

Gölcük Yaylası'nda karın kapattığı yollar açıldı, System.String[]

Yalıhüyük'e bağlı Gölcük Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı.

Fen İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı olan ve yer yer kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşan yayla yollarını tamamen açtı.


Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Gölcük yaylamız bu yıl bereketli bir yağış alıyor. Kar kalınlığı 1 ila 1,5 metreye ulaştı. Zaman zaman belediyemizin iş makinaları ile yol açma çalışmaları yürüttük. Ancak yoğun yağan kar nedeniyle tekrar kapanmıştı. Fen İşleri bölge müdürlüğümüz çalışma başlattı. Yaylamızın iç yolları Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince rotatif kar püskürtme makinaları ile açıldı. Bu sayede Yayla da evi bulunan vatandaşlarımız evlerine ulaşabilecek. Aynı zamanda yayla evlerini kontrol edebilecek." dedi.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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