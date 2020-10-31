Gölcük Yaylası'nda kış hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve Belediye Meclisi üyeleri, Gölcük Yaylası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Koçer, "Yaylamızda yaz dönemi boyunca birçok çalışma yaptık. Çalışmalarımızın büyük bir bölümünü tamamladık. Kış ayının yaklaşması nedeniyle drenaj boruları, yayla iç yollarının düzenlenmesi, su hatlarımız ve yaylamızdaki elektrik havai hatlarının yenilenmesi gibi çalışmalarımız dört bir koldan devam ediyor. Amacımız yaylamızdan yaz aylarında olduğu gibi kış sezonunda da vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlamak." diye konuştu.

Koçer, çalışmalardan desteğini esirgemeyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.