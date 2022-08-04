Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında kamp yapıyor - Son Dakika
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Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri Gölcük yaylasında kamp yapıyor

04.08.2022 22:29

Gölcük yaylasına gelen Görmeyenleri Koruma Derneği üyesi 42 kişilik kafileyi Yalıhüyük Belediyesi misafir ediyor.

Gölcük yaylasına gelen Görmeyenleri Koruma Derneği üyesi 42 kişilik kafileyi Yalıhüyük Belediyesi misafir ediyor.

Kampı ziyaret eden Yalıhüyük Kaymakam Vekili Alperen Celepci ve Belediye Başkanı Hasan Koçer engelli konuklarıyla öğle yemeği yedi.

Kaymakam Vekili Celepci yemekte,"Burada bulunmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Yeni arkadaşlar edindik. Yeni oyunlar öğrendik. Gölcük yaylamız aslında bizim yaylamız ama gelip görme fırsatımız olmuyordu. Bu arkadaşlarımızın sayesinde buraya gelip onlarla güzel vakit geçirdik. Bizim göremediğimizi onlar gördü bizlere öğretti. İnşallah böyle kurumlarımızın birliği sayesinde engelli arkadaşlarımız ile birlikte daha güzel daha büyük kamplarda buluşuruz." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de kafileyi bölgede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Başkanı Veli Özağa ise yaylaya 42 kişilik bir kafile ile geldiklerini belirterek, belediye başkanı Koçer'e ev sahipliği için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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