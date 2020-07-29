Gölcük Yaylasında doğal kaynak su çeşmelerden akıyor - Son Dakika

Yalıhüyük'ün Gölcük Yaylasında belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan depo ve çeşmeler hizmete açıldı.

Yaylada talebi karşılamak amacıyla Yalıhüyük Belediyesi ve hayırsever bir vatandaşın desteğiyle, bir depo ve 4 çeşme faaliyete geçti.

Her yıl yayla şenliklerinin de yapıldığı mesire alanında su sıkıntısının ortadan kalktığını belirten Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Yaylamızda 400 metre uzaklıkta bulduğumuz doğal kaynak suyu belediye hayırseverler iş birliği ile yaptığımız depoya aldık. Yaylamızın farklı yerlerine 4 çeşme yaptık. Depodan cazibeli olarak bu çeşmelerimize suyu akıtıyoruz. Belediyemize destek olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gölcük Yaylamızda su sorunu çözüldü. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.