Gölcük Yeni Sanayi Sitesi Hizmete Başladı

Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında

ESKİ SANAYİ YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlçemiz Kavaklı Mahallesi'nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Gölcük Belediyesi Yeni Sanayi Sitesi yapımına karar vererek yaklaşık iki yıl önce Gölcük Hisareyn Mevkii üzerinde yeni ve modern Sanayi Sitesi yapımına başlanmıştı. Çalışmalar neticesinde yapımı tamamlanan Gölcük Yeni Sanayi Sitesi, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından geçtiğimiz 2018 yılında hak sahiplerine anahtar teslimini yaptı. Yapılan anahtar tesliminin ardından eski sanayi çarşısında hizmet veren sanayi esnaflarının Yeni Sanayi Sitesi'ne taşınma işlemi sona erdi. Yeni yerlerine geçen sanayi esnafı ardından boşalan eski sanayideki işyerleri Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ve Zabıta ekipleri gözetiminde yıkımlarına devam ediyor.

YENİ SANAYİ HİZMETE BAŞLADI

Yeni Sanayi Sitesi 100 bin metre karelik çok büyük bir alan üzerine kurulan,416 sanayi esnafının hizmet üretebileceği dükkandan oluşan, sosyal yaşam alanları ve ibadet alanları ile büyük bir kompleks, Gölcük esnafına ve halkına kazandırıldı. Estetik açısından da modern görünümü ile Hisareyn'e cazibe ve görsellik katan Yeni Sanayi Sitesinde hayat başladı.

HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş; " Gölcük Yeni Sanayi Sitemizin yapımını tamamladık ve işyeri sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Sanayi esnafımız dükkanlarını taşıyarak çalışmalarına başladılar. Bu proje için, bizim hayalimizdi ve çok şükür biz bu hayalimizi gerçekleştirdik, Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirdik, ben Gölcük Belediye başkanı olarak doğduğum, büyüdüğüm, yaşamaktan her zaman mutlu olduğum şehrim için kurduğum bu hayalimi gerçekleştirdim. Gölcük artık daha modern ve çağdaş bir sanayi sitesi ile bölgenin taleplerine karşılık verecek. Sanayi esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.