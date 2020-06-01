Gölcük Ziyaretliler Derneğinden sıcak yemek ve temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

Kocaeli'de, Gölcük Ziyaretliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince ihtiyaç sahibi 500 kişiye sıcak yemek ve 100 aileye temizlik malzemesi yardım yapıldığı bildirildi.

Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, 2016'da tamamlanan hizmet binasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, diyanete vakfettikleri 2 katın birinde, 74 öğrenciye Kur'an-ı Kerim dersi ve sıcak yemek verildiğini söyledi.

Dernek olarak her yıl 10 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde ihtiyaç sahibi 500 kişiye aşevimizde pişirilen sıcak yemek ve 100 aileye temizlik malzemesi ve halı yardımı yapıyoruz. Amacımız, ilçe halkımızla dayanışma içinde, ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım elini uzatmaktır. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu yardımlarımız devam edecektir."