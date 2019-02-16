Son Dakika Haberleri: Gölcüklü Güreşçilerden Sezer'e Destek

Gölcüklü Güreşçilerden Sezer'e Destek

1 saat önce

Gölcük Belediyespor Güreş Takımı, AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer'i ziyaret etti, 'yanındayız' mesajı verdi. Sezer de, "Gölcük Belediyespor'a önem vereceğiz" dedi

Gölcüklü Güreşçilerden Sezer'e Destek, System.String[]

Gölcük Belediyespor Güreş Takımı ilçe binasında AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Başkanı Çetin Seymen'le bir araya geldi. Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci ve Güreş ağası Mehmet Özbek'in de katıldığı ziyarette başarılı güreşçiler Sezer'e 31 Mart seçimleri için tam destek verdiler.

"YANINIZDA OLACAĞIM"

Güreş takımının ziyaretinden çok memnun olduğunu belirten Sezer, "Sizler önemli başarılara imza atarak bizim göğsümüzü her zaman kabartıyorsunuz. Bu noktada öncelikle sizlerle gurur duyduğumu belirtmeliyim. Bu başarıların devamını sağlamak ve daha da arttırmak için Gölcük Belediyespor'a gelecek dönemde de büyük önem vereceğiz ve her zaman yanınızda olacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:30 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, AK Parti, Gölcük, Güncel
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