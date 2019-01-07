Son Dakika Haberleri: Gölcüklü Öğrencilere Türk Hava Kurumu Tanıtıldı

Gölcüklü Öğrencilere Türk Hava Kurumu Tanıtıldı

1 saat önce

Türk Hava Kurumu, Gölcük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.

Gölcüklü Öğrencilere Türk Hava Kurumu Tanıtıldı, System.String[]
Türk Hava Kurumu, Gölcük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.

Şube Başkanı Mustafa Cintaş, lisede düzenlenen programda öğrencilere kurumlarını anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar boyu her gittiği yerde konuşmalar yaparak gençliğe havacılık aşkını ve coşkusunu vermeye çalıştığını ifade eden Cintaş, bunun üzerine gençlerin kurumlarına başvurularda bulunduğunu kaydetti.

Kurumun, aralarında Sabiha Gökçen'in de bulunduğu birçok değerli kişi kazandırdığını dile getiren Cintaş, "Türk Hava Kurumu tarafından birçok pilot ve paraşütçüler yetiştirilirken aynı zamanda ülkemize yangın söndürme uçakları kazandırıldı. Bugün ülkemizde orman yangınlarını söndürmekte büyük katkı sağlanıyor. Kurumumuz tüm gençlerimizin eğitimi için hazırdır." diye konuştu.

Okul müdürü Nevzat Zorlu da verdiği bilgilerden dolayı Cintaş'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Gölcük, Türk Hava Kurumu, Eğitim
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