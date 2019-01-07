Gölcüklü Öğrencilere Türk Hava Kurumu Tanıtıldı
1 saat önce
Türk Hava Kurumu, Gölcük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.
Türk Hava Kurumu
, Gölcük
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerine tanıtıldı.
Şube Başkanı Mustafa Cintaş, lisede düzenlenen programda öğrencilere kurumlarını anlattı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün yıllar boyu her gittiği yerde konuşmalar yaparak gençliğe havacılık aşkını ve coşkusunu vermeye çalıştığını ifade eden Cintaş, bunun üzerine gençlerin kurumlarına başvurularda bulunduğunu kaydetti.
Kurumun, aralarında Sabiha Gökçen
'in de bulunduğu birçok değerli kişi kazandırdığını dile getiren Cintaş, "Türk Hava Kurumu tarafından birçok pilot ve paraşütçüler yetiştirilirken aynı zamanda ülkemize yangın söndürme uçakları kazandırıldı. Bugün ülkemizde orman yangınlarını söndürmekte büyük katkı sağlanıyor. Kurumumuz tüm gençlerimizin eğitimi için hazırdır." diye konuştu.
Okul müdürü Nevzat Zorlu da verdiği bilgilerden dolayı Cintaş'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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