Gölcükspor'a korona virüs şoku

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gölcükspor'da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
3. Lig 3. Grup'da sahasında Perşembe günü Osmaniyespor'la karşılaşacak Gölcükspor'da karşılaşma öncesinde teknik heyet, futbolcular Covid-19 testine tabi tutuldu. Yapılan testlerde kırmızı siyahlı takımda 25 Şubatta karantina süreci tamamlanan Fatih Adıgüzel ve Soner Ay'ın sonuçları pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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