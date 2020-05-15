Gölcükspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Gölcükspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'da teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in ardından 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gölcükspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'da teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in ardından 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Hüseyin Çardak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Mustafa Çelik ve kulüp aşçısı Aytekin Barış'ın da aranarak test sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını ifade eden Çardak, "Teknik direktörümüz Ömer hocayla birlikte koronavirüse yakalanan kişi sayımız 3'e yükseldi. Basından takip ediyoruz, koronavirüs çıkan başka takımlar da var. Bu ortamda liglerin bana kalırsa oynanmaması lazım. Futbolcular etki altında kalıyor. Yaz ayı geldiği için sıcaklıklar da artıyor. Bu konuların da değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in dün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Çardak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:28 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gölcükspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika Spor
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