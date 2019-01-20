Son Dakika Haberleri: Gölcükspor- Diyarbekirspor: 2-0

Gölcükspor- Diyarbekirspor: 2-0

1 saat önce

STAT: Gölcük ŞehirHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx), Hüseyin Otyakmaz (xxx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir Gezer (xxx), Sedat Cengiz (xxx), Erdem (xxx), Uğur Erk (xxx), Rıdvan Aykan (xxx), Selim (xxx), Onur (xxx), Ömer Faruk (xxx)(Dk. 73 Furkan xx), Uğur Uğur (xx)(Dk.

Gölcükspor- Diyarbekirspor: 2-0, System.String[]


STAT:   Gölcük Şehir

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx),  Hüseyin Otyakmaz (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir Gezer (xxx), Sedat Cengiz (xxx), Erdem (xxx), Uğur Erk (xxx), Rıdvan Aykan (xxx), Selim (xxx), Onur (xxx), Ömer Faruk (xxx)(Dk. 73 Furkan xx), Uğur Uğur (xx)(Dk. 67 Ali Göçmen xx), İsmail (xxx)(Dk. 84 İbrahim)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx) - Fikret (xx), Osman (xx)(Dk. 78 Vedat x), Emre (xx), Gökhan (xx), Salih (xx)(Dk. 46 Sedat xx), Taner (xx), Serdar Ümit (xx), Aykut (xx), Mustafa (xx)(Dk. 54 Serhat xx), Aytaç Deniz (xx)

GOL: Dk. 40 Onur, Dk. 47 Sedat (Gölcükspor)

SARI KART: Ömer Faruk, Sedat (Gölcükspor) - Sedat (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 18'inci haftasında Gölcükspor sahasıda Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Onur ve 47'nci dakikada Sedat attı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltirken, Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

Yusuf Ziya Öztabak, Gölcük, Gölcükspor, Spor
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