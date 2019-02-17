Son Dakika Haberleri: Gölcükspor - Karacabey Belediyespor: 0-2

Gölcükspor - Karacabey Belediyespor: 0-2

1 saat önce

STAT: ŞehirHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Nurettin Çiçek (xx), İsmail Emre (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (x)(Dk.75 Ömer Çetinbaş), Sedat (xx), Erdem (xx), Furkan (xx), Uğur (xx), Rıdvan (xx), Selim (xx), Ali (x)(Dk.46 Ömer Faruk xx), Onur (xx), Batuhan (x)(Dk.

Gölcükspor - Karacabey Belediyespor: 0-2, System.String[]


STAT: Şehir

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Nurettin Çiçek (xx), İsmail Emre (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (x)(Dk.75 Ömer Çetinbaş), Sedat (xx), Erdem (xx), Furkan (xx), Uğur (xx), Rıdvan (xx), Selim (xx), Ali (x)(Dk.46 Ömer Faruk xx), Onur (xx), Batuhan (x)(Dk.46 Uğur Uğur xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - İsmail (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.75 Ömer Akman xx), Gökhan (xx), İlker (xxx), Muhammed (xxx), İlyas (xxx), Cemal (xx), Adem (xx) (Dk.89 Emrah), Anıl (xx), Mahmut (xx) (Dk.59 Emrah xx)

GOLLER: Dk.25-80 İlker (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Onur, Sedat, Kadir (Gölcükspor), İlyas, Emrah (Karacabey Belediyespor)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gölcükspor, kendi evinde Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenildi.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

İsmail Emre, Nurettin Çiçek, Ahmet Turan, Gölcükspor, Spor
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