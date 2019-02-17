Gölcükspor - Karacabey Belediyespor: 0-2

STAT: Şehir
HAKEMLER: Ahmet Turan
Timuroğlu (xx), Nurettin Çiçek
(xx), İsmail Emre
(xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (x)(Dk.75 Ömer Çetinbaş), Sedat (xx), Erdem (xx), Furkan (xx), Uğur (xx), Rıdvan (xx), Selim
(xx), Ali (x)(Dk.46 Ömer Faruk xx), Onur (xx), Batuhan (x)(Dk.46 Uğur Uğur
xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - İsmail (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.75 Ömer Akman
xx), Gökhan (xx), İlker (xxx), Muhammed (xxx), İlyas (xxx), Cemal (xx), Adem (xx) (Dk.89 Emrah
), Anıl (xx), Mahmut (xx) (Dk.59 Emrah xx)
GOLLER: Dk.25-80 İlker (Karacabey
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Onur, Sedat, Kadir (Gölcükspor
), İlyas, Emrah (Karacabey Belediyespor)
Spor Toto 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gölcükspor, kendi evinde Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenildi.
- Kkocaeli