Son Dakika Haberleri: Gölcükspor - Muğlaspor: 0-0

Gölcükspor - Muğlaspor: 0-0

1 saat önce

STAT: Gölcük ŞehirHAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx),Erhan Gündoğdu (xx), Halil Altun (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (xx), Sedat (xx), Erdem (xx), Furkan (xx), Mehmet (xx), Uğur (xx)(Dk.79 Barış ), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Ömer (x) (Dk.67 Uğur Uğur xx), Batuhan (x)(Dk.

Gölcükspor - Muğlaspor: 0-0, System.String[]


STAT: Gölcük Şehir

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx),Erhan Gündoğdu (xx), Halil Altun (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (xx), Sedat (xx), Erdem (xx), Furkan (xx), Mehmet (xx), Uğur (xx)(Dk.79 Barış ), Ömer Faruk (xx), Onur (xx), Ömer (x) (Dk.67 Uğur Uğur xx), Batuhan (x)(Dk.59 İsmail x)

MUĞLASPOR: Barış (xx) - Salim (xx)(Dk.85 Yağız Rüştü), Zeki (xx), Cebrail (xx), Sinan (x) (Dk.64 Ramazan x), Rıdvan (x), Akın (xx), Murat Can (xx), Semih (xx), Fırat (xx), Hakan Can (xx)

GOL: Yok

SARI KARTLAR: Ömer, Batuhan, Furkan (Gölcükspor), Akın, Salim, Zeki (Muğlaspor)

TFF 3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, sahasında Muğlaspor ile golsüz berabere kaldı.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

Gündoğdu, Gölcük, Gölcükspor, Spor
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