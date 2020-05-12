Gölcükte 700 kişiye dezenfektan ve hijyen malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Gölcük Şubesi, ilçede 700 kişiye dezenfektan ve hijyen malzemesi dağıttı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, virüsten korunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Barış, bu kapsamda halk ve esnaf olmak üzere 700 kişiye dezenfektan ve hijyen malzemesi dağıttıklarını aktararak, "Gönüllü ekiplerimiz gece gündüz bu çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Bu başarılı çalışmalardan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Halkımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.