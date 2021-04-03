Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti - Son Dakika

Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti

03.04.2021 11:45
Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti, System.String[]

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez rakip olacak.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez rakip olacak. Akdeniz temsilcisinde, zorlu maç öncesinde Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan genç golcü Gökdeniz Bayrakdar dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'de 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi ile 39 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında deplasmanda başkent ekibi MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisinde zorlu maçta tek hedef, galibiyet alarak deplasman fobisini yenmek.

TOPLAMDA 45, LİGDE 40'INCI RANDEVUFraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü ilk kez 1968-1969 sezonunda 2. Lig'de karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. İki ekip bu hafta oynayacakları maçla birlikte toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar, sarı lacivertli başkent temsilcisine karşı 44 maçta 17 galibiyet elde etti, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan maç ise kırmızı beyazlıların 1- 0'lık üstünlüğüyle sona erdi.ANKARA'DA BERABERE BİTİYORİki takım arasında başkentte oynanan maçlar ise genelde beraberlikle sona erdi. Ankara'da oynanan 22 maçta Antalyaspor 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.DEPLASMANDA HEM KAZANAMIYOR HEM GOL ATAMIYORAntalyaspor, bu sezon ligde oynadığ 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar son deplasman maçında ise bir başka Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sonuçla 8 hafta sonra dış sahada yenilgi ile tanıştı. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda gol atma sorunu da yaşıyor. Kırmızı beyazlı ekip 15 deplasman maçında rakiplerine sadece 11 gol atarken, bu alanda ligin en az dış saha golü atan 2'nci takımı konumunda yer aldı. Antalyaspor, deplasmanda ise kalesinde 19 gol gördü.EN GOLCÜ SAKAT, 2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDAKırmızı beyazlılarda bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar zorlu maçta forma giyemeyecek. Ümit Milli Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçta 19 yaşındaki oyuncunun köprücük kemiği kırılmıştı. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi olan genç golcünün 4-6 hafta arasında forma giymesi beklenmiyor. Diğer taraftan Antalyaspor'da Nuri Şahin ve Eren Albayrak yarın forma giymeleri ve kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.Yarın saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.MUHTEMEL 11: Boffin - Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, PodolskiSAKAT: Gökdeniz BayrakdarCEZALI: Yok

Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti
Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yaptığı antrenman paylaşımıyla kısa süre içinde binlerce beğeni aldı Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yaptığı antrenman paylaşımıyla kısa süre içinde binlerce beğeni aldı Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu         
11:48
Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak         
11:32
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem         
11:07
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı         
10:03
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı         
08:21
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor         
07:47
Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız         
22:02
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 11:57:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Golcüsü eksik Antalyaspor'da tek hedef Ankaragücü galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei