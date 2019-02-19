Gölde 2. Dünya Savaşı'na Ait Mayın Bulundu
22 dakika önce
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir gölde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu.
Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'de bir gölde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yakubovskava Caddesi kenarındaki bir gölde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın bulundu. Kiev Toprak-Su Bakım ve Temizleme Fonu tarafından yapılan açıklamada, "Gölde yürütülen temizleme çalışmaları sırasında mayının fark edilmesi üzerine bölgeye hemen güvenlik ekipleri çağrıldı" ifadeleri yer aldı.
Daha önce de Kiev'de, Perova Bulvarı'nda bir site binasının bahçesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma başka bir mayın daha bulunmuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
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