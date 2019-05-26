Gölde ağlardan kurtarılan balıklar suya iade edildi
9 saat önce
Konya'da gölde takıldığı ağ gözlerinden kurtarılan canlı balıklar, görevliler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:21 Kaynak: AA
'da gölde takıldığı ağ gözlerinden kurtarılan canlı balıklar, görevliler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Konya'nın Ilgın
ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kaçak su ürünleri avının önüne geçebilmek amacıyla yürütülen denetim ve kontrollerin sürÜYOR.
Denetimlerde göl yüzeyine avlanmak amacıyla serildiği belirlenen 4 bin 800 metre balıkçı ağı ele geçirildi.
Balıkçı ağları gölden toplanırken, ağ gözlerine takılmış vaziyette canlı olduğu belirlenen balıklar ise tekrar göl sularına salındı.
Kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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