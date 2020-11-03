Gölde balık tutarken kayıktan düşen 2 arkadaştan 1'i yaşamını yitirdi - Son Dakika

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Çatal Gölü'ne balık tutmak için giden ve açıldıkları kayıkta dengelerini kaybedip suya düşen iki arkadaştan biri yüzerek kurtulurken diğerinin ise arama-kurtarma ekiplerince suda cansız bedeni bulundu.

Selçuk'un kırsal Barutçu Mahallesi'ndeki Çatal Gölü'ne, pazar akşamı balık tutmak için giden V.K. ve arkadaşı H.K., kayıkla açıldı. Bir süre sonra iki arkadaş dengelerini kaybedip, suya düştü. H.K., yüzerek kıyıya çıkarken, V.K., suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ardından desteğe gelen Jandarma SAK, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa Adam Timi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk gün yapılan arama kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı. Ertesi gün Jandarma SAK ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Sonar cihazı ile suda yapılan aramada V.K.'nin cesedine ulaşıldı. V.K.'nin cenazesi sudan çıkartılıp, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.