Son Dakika Haberleri: Gölde boy limiti altında balık avına ceza
Son Dakika Güncel Gölde boy limiti altında balık avına ceza

Gölde boy limiti altında balık avına ceza

7 saat önce

Konya'da göl sularında boy limiti altında balık avlayan kişiye bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

Gölde boy limiti altında balık avına ceza, System.String[]

Konya'da göl sularında boy limiti altında balık avlayan kişiye bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü'nde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.

Gölde balık avcılarının karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde avlanması yasak olan 18 ile 22 santim aralığında çok miktarda sudak balığı ele geçirildi.

Boy limiti altında avı yapıldığı, gerçekleştirilen ölçümler neticesinde belirlenen su ürünlerine denetim ekipleri tarafından el konurken, bir kişiye boy limiti altında usulsüz avlanmaktan bin 635 liralık idari para cezası uygulandı.

Gölde benzer denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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