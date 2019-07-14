Gölde ceset bulundu
14 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde gölde bir erkek cesedi bulundu.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: İHA
'nin Tavas
ilçesinde gölde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde bulunan gölette balık tutan köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşınca öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset üzerinde yapılan inceleme devam ediyor.
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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