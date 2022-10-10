GÖLDE DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILARIN KALDIRILMASI İÇİN 25 EKİM'E KADAR SÜRE - Son Dakika
Üye Girişi

GÖLDE DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILARIN KALDIRILMASI İÇİN 25 EKİM'E KADAR SÜRE

10.10.2022 15:12

ADANA Valiliği, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre tanıdı.

ADANA Valiliği, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre tanıdı.

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin oluşturduğu kirlilik DHA tarafından gündeme getirildi. Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi. Valilik, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

VALİLİK: YASAL DAYANAĞI YOK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtilerek, şöyle denildi: "Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve yüzen evler olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Kentimizin tam ortasında çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü'nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."

YORUMLAR
500
SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi Adana gündem haberi | Adana Valiliğinden, Seyhan Baraj Gölü'ndeki 'yüzen evler'le ilgili açıklama Açıklaması Adana gündem haberi | Adana Valiliğinden, Seyhan Baraj Gölü'ndeki 'yüzen evler'le ilgili açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Seyhan Baraj Gölü, Adana Valiliği, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖLDE DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILARIN KALDIRILMASI İÇİN 25 EKİM'E KADAR SÜRE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: GÖLDE DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILARIN KALDIRILMASI İÇİN 25 EKİM'E KADAR SÜRE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement