GÖLDE DUBA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KAÇAK YAPILAR, GÜNLÜĞÜ 700 LİRAYA KİRALANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

GÖLDE DUBA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KAÇAK YAPILAR, GÜNLÜĞÜ 700 LİRAYA KİRALANIYOR

19.07.2022 10:10

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen yüzen barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor.

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen yüzen barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor. Barakalar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililer izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra barakadan yüzen baraka evler da ortaya çıktı. Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor. DHA'nın havadan dron ile görüntülediği barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor. Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.

'GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAKTIR'

Yüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu. DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."

YORUMLAR
500
Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor
Kaynak: DHA

Seyhan Baraj Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖLDE DUBA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KAÇAK YAPILAR, GÜNLÜĞÜ 700 LİRAYA KİRALANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: GÖLDE DUBA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN KAÇAK YAPILAR, GÜNLÜĞÜ 700 LİRAYA KİRALANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement