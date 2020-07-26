Gölde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Gölde erkek cesedi bulundu

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi, Seyhan Baraj Gölünde balık avlamaya çıkan vatandaşlar bir şahsın göl içinde hareketsiz halde durduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset göl kenarına getirilerek şahsın nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemedi.

Ölen kişinin isminin belirlenmesi için parmak izi alınıp kayıp başvuruları incelemeye alındı.